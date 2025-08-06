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Ghanaweb: в Гане жертвами крушения вертолета стали два министра
6 августа 2025 / 18:57
Ghanaweb: в Гане жертвами крушения вертолета стали два министра
© Михаил Фомичев/ ТАСС, архив

При крушении вертолета погибли министр обороны Ганы Эдвард Омане Боама и министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед. Об этом информировал новостной портал Ghanaweb, ссылаясь на начальника Генштаба ВС Ганы Джулиуса Дебраха.

Сообщается, что воздушное судно потерпело крушение на юге страны недалеко от города Акрофуон. При столкновении с землей вертолет загорелся. Погибли четыре человека, включая двух министров, указал глава Генштаба.

Министры направлялись в район, где, согласно полученным оперативным данным, осуществляется незаконная добыча природных ресурсов. Инициировано расследование аварии. 

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