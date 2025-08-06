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Трамп применил дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии за покупку нефти у России
6 августа 2025 / 19:14
Трамп применил дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии за покупку нефти у России
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

США вводят дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с покупкой ею нефти у России, аналогичные меры могут применить и против других стран. Соответствующий исполнительный указ подписал американский президент Дональд Трамп, он размещен на сайте Белого дома.

Согласно документу, Трамп "посчитал нужным и целесообразным ввести дополнительные пропорциональные стоимости товара (адвалорные) пошлины на импорт из Индии, которая прямо или косвенно импортирует российскую нефть". Как отмечается, "в соответствии с применимым законодательством товары из Индии, ввозимые на таможенную территорию США, облагаются дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25%".

Минторг США во взаимодействии с американским Минфином и Госдепартаментом "определит, импортирует ли какая-либо другая страна прямо или косвенно нефть из России", следует из текста указа. На основе этого президенту будут даны рекомендации касательно того, следует ли ему "ввести дополнительные адвалорные пошлины в размере 25% на импорт из этой страны".

Подчеркивается, что все это относится не только к сырой нефти из России, но и к нефтепродуктам, полученным в результате ее переработки.

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