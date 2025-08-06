В Минпросвещения опровергли сообщения о введении единой школьной формы

Министерство просвещения РФ не вводило обязательную единую школьную форму. На это обратили внимание в пресс-службе ведомства.

В Минпросвещения отметили, что не планируют устанавливать единые требования к школьной одежде на федеральном уровне. В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", образовательные организации вправе самостоятельно определять правила внешнего вида учащихся - включая цвет, фасон и другие параметры формы - с учетом мнения родителей и самих учащихся.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст утверждены общие технические требования национального стандарта для производителей школьной формы. Документ вступит в силу 3 сентября.

Стандарт включает в себя параметры, которым должна соответствовать форма: требования к ткани, отсутствие острых краев и кромок, соответствие типовым детским размерам, а также такие характеристики, как воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность, указали в пресс-службе.