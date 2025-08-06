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Путин участвует в открытии новых объектов в регионах
6 августа 2025 / 19:45
Путин участвует в открытии новых объектов в регионах
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в открытии объектов социальной инфраструктуры в Дагестане, Пермском и Хабаровском краях, а также в Челябинской и Брянской областях. Церемония приурочена ко Дню строителя.

Путин открывает в Махачкале, поселке Шамхал, школу на 604 места, которая начнет работать уже с 1 сентября. До этого в населенном пункте работала старая школа на 1 этаж, которая была построена еще в довоенные годы.

В числе объектов также пермский зоопарк площадью 25 га. На этой территории будут размещены пять вольерных комплексов, среда в которых максимально приближена к естественной.

Кроме того, глава государства дистанционно поприсутствует на открытии набережной в Комсомольске-на-Амуре. Она поможет обезопасить население и инфраструктуру от паводков, провоцируемых рекой Амур.

Российский лидер также откроет детский сад в Копейске Челябинской области на 120 мест.

Вместе с тем президент увидит результаты капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути в Унече Брянской области. Движение будет запущено сразу после открытия. 

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