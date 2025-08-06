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Стоимость нефти Brent замедлила рост из-за пошлин США против Индии
6 августа 2025 / 19:57
Стоимость нефти Brent замедлила рост из-за пошлин США против Индии
© Руслан Шамуков/ ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на бирже ICE в Лондоне замедлила рост и опустилась ниже $68 за баррель.

Такая динамика наблюдается в свете подписания президентом США Дональдом Трампом указа о применении дополнительных пошлин в отношении Индии в размере 25% за покупку нефти из России.

По состоянию на 16:56 мск, стоимость нефти Brent подросла до $69,18 за баррель (+2,22%).

Затем цена фьючерса на Brent замедлила рост и опустилась до уровня $67,96 за баррель (+0,41%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре 2025 года терял 0,24%, опускаясь до $65,41 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 17:08 мск. 

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