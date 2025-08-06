Москалькова обратилась в ООН в связи с приговором главе Гагаузии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с приговором, вынесенным 5 августа в Молдавии главе Гагаузии Евгении Гуцул.

"Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул - считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости. Налицо попирание верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма. В этой связи обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом к защите прав Евгении Гуцул", - указала российский омбудсмен в Telegram-канале.

Она также обратила внимание на черствость и малодушие тех, кто вынес неправосудное решение в отношении матери двоих малолетних детей, ставших безвинными жертвами безосновательного наказания.

Ранее Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорили к лишению свободы сроком на семь лет. Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее денежные средства в размере $2,4 млн, которые, по версии следствия, пошли на финансирование партии.

Гуцул категорически отвергает все обвинения и называет дело политическим. По ее словам, за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Адвокаты политика заявили о намерении оспаривать решение суда в вышестоящей инстанции.