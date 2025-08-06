Трамп оценил встречу Путина и Уиткоффа как очень продуктивную

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа была очень продуктивной. Соответствующей оценкой поделился президент США Дональд Трамп.

"Мой спецпосланник Стив Уиткофф провел чрезвычайно продуктивную встречу с президентом России. Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых из наших европейских союзников", - указал глава Белого дома в соцсети Truth Соц. сети. "Все согласны с тем, что война должна прекратиться, и мы будем работать над этим в последующие дни и недели", - отметил он, имея в виду конфликт на Украине.

Некоторое время назад помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Уиткофф в среду утром был принят Путиным. По словам представителя Кремля, состоялся полезный и конструктивный разговор. Он отметил, что Москва передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от Трампа.

Ранее представитель вашингтонской администрации сообщил журналистам, что встреча Путина и Уиткоффа прошла хорошо, а российская сторона продемонстрировала заинтересованность в продолжении контактов с США. Вместе с тем в Белом доме уточнили, что Вашингтон, как ожидается, введет вторичные антироссийские санкции 8 августа.