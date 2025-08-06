Мединский сообщил об отказе Киева от 1 тыс. военнопленных ВСУ

Киев отказался от 1 тыс. пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обменов с Москвой, из-за этого тяжело проходил второй этап обмена, а третий еще не начался. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

"1 000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался", - указал он.

Мединский также отметил, что нашел в списке солдат ВСУ для обмена однофамильца. "Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич, 9.10.1984, Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск, в/ч А-1736, 31.05.2022 - 29.08.2022, ВСУ, стрелок, солдат, Банщик. Однофамилец. Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ", - написал он.

"Слава Богу, мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт", - добавил помощник главы государства.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию на Украине. По итогам встречи стороны согласовали обмены не только военных, но и гражданских лиц. Москва предложила Киеву сформировать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Вместе с тем российская сторона предложила передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Мединский отмечал, что решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей.