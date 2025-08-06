Зеленский заявил об участии европейских лидеров в его разговоре с Трампом

Владимир Зеленский информировал о том, что в его обсуждении с президентом США Дональдом Трампом итогов поездки спецпосланника главы Белого дома Стивена Уиткоффа в Россию участвовали европейские лидеры.

"Провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве", - указал Зеленский в своем Telegram-канале.

Некоторое время назад помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Уиткофф в среду утром был принят Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, состоялся полезный и конструктивный разговор.