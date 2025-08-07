Европу ждет участь музея под открытым небом для американских туристов

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Как сообщил в июле Bloomberg, «европейские союзники» были ошеломлены решением американских властей приостановить поставки вооружений Украине. Позднее Трамп согласился возобновить «помощь», но при условии, что платить за эти поставки будет Европа. «Время, когда США тратили неограниченные средства налогоплательщиков на Украину, завершилось», - прокомментировал это решение постпред Вашингтона при НАТО Мэтью Уитакер. И сразу же возник вопрос - сможет ли Европа найти достаточно средств для закупок вооружения у США. Ведь ресурсы для этого требуются немалые - как заявил министр обороны Незалежной Денис Шмыгаль только в 2026 г. Киеву на оборону нужно не менее 120 млрд долл., половину из которых украинские власти надеются получить от западных партнеров т.е. теперь от Европы.

Сегодня большую часть европейской военной поддержки Незалежной составляют БПЛА. Что касается других вооружений: БМП, БТР, артиллерийских снарядов и т.д., то Европа не способна поставить их столько, сколько хотят украинские власти - у нее нет необходимых производственных мощностей. Она только планирует возродить свою оборонную промышленность. Но эти намерения европейских властей противоречат стратегии США, которые готовы и дальше снабжать европейцев большинством видов военной техники за европейские деньги. Ведь замысел Трампа как раз и состоит в том, чтобы заработать на этих поставках - европейцы передадут Украине имеющиеся у них запасы американской военной техники и вооружений, а взамен закупят у США новые. Правда, пока только 6 стран согласились на «схему Трампа». Германия пообещала оплатить поставку двух батарей Patriot и ведёт переговоры о поставках ещё трёх. Вслед за немцами о намерении передать «Патриоты» Украине заявила и «нейтральная» Швейцария. Норвегия, обладающая крупнейшим в мире суверенным фондом, сформированным за счёт нефтяных доходов, также согласилась внести вклад в закупку Patriot и намерена более чем в два раза увеличила общий пакет военной помощи Украине - до 7,8 млрд долл. На словах, к ним присоединились Дания, Швеция и прибалты. Так Эстония заявила о намерении выделить аж 30 млн долл.

А вот премьер Великобритании Кир Стармер, на словах активно поддерживающий Украину, пока уклонился от ответа, будет ли Лондон участвовать в программе закупок Patriot. Его страна переживает экономический спад и перспективы дополнительных расходов пока неясны. Руководство ряда европейских стран сообщило, что не намерено участвовать в закупках американских вооружений для Незалежной. Первой о своём неучастии в «плане Трампа» заявила Чехия. Глава правительства страны Петр Фиала заявил, что страна сосредоточится на иных способах помощи «с учётом своих интересов». Французы тоже не хотят «кормить» США, а заявили о намерении сконцентрируются на наращивании в 2 раза своего военного бюджета к 2027 г. и поддержке отечественного производителя, Итальянцы просто сказали, что денег нет. Вероятно, не будут участвовать в схеме Трампа Венгрия со Словакией. Пока молчат Испания, Португалия и другие страны. Так что скинуться на Украину европейцы не очень спешат. По данным The Washington Post, в Евросоюзе сейчас идут сложные переговоры о том, кто и как будет платить, что закупать и из каких запасов брать вооружение. И, чтобы побудить страны выделять средства, руководство НАТО пообещало засчитывать военную помощь Украине в выполнение обязательства довести оборонные расходы до 5% ВВП.

И без того непростое положение осложнила сделка между США и ЕС по тарифам, заключенная 27 июля. Как заявил президент США Дональд Трамп после встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, США и ЕС договорились, что пошлина на ввозимые в США европейские товары будет составлять не 30% как он ранее грозил, а только 15%. Взамен ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Кроме того, ЕС обязалась приобрести у США в ближайшие 3 года энергоресурсов на 750 млрд долл. и вложить дополнительно 600 млрд долл. в американскую экономику.

По оценкам специалистов Bloomberg Economics ежегодный ущерб ЕС от сделки составит 0,4% ВВП (порядка 65 млрд. долл.). В 2024 г. ЕС имел профицит в торговле с США в 213,6 млрд долл. В результате сделки он существенно уменьшится. Кроме того, ЕС должен более, чем в три раза нарастить американские поставки энергоносителей (в 2024 г. они составили 18% на сумму 68 млрд евро) и окончательно подсесть на американскую газовую иглу с долей США в импорте в 57%. Так что, с учетом затрат на закупку американского оружия для Украины, затрат на энергоносители и 200 млрд долл. в год на инвестиции в США, ЕС надо изыскать более 0,5 трлн евро при снижении доходов от экспорта в США и от импорта американских товаров.

Все это происходит на фоне того, что Европа продолжает сталкиваться с растущими экономическими трудностями. Из крупных европейских экономик единственным платежеспособным субъектом остается только Германия. Но, и она планирует перейти к жизни в займы, их объем к 2029 г. составит 850 млрд евро. С их помощью кабинет Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и придать импульс экономике. В частности, будут значительно увеличены расходы на оборону (в 2025 г. - 62,4 млрд евро, в 2026 г. - 82,69, в 2027 г. - 93,35, в 2028 г. - 136,48 и в 2029 г. - 152,83). Но, в результате в бюджете ФРГ образуется дыра в размере 172 млрд евро. Так что реализация этих планов предполагает соответствующие действия по экономии средств на другие статьи т.е. «по закручиванию гаек». Первые меры уже названы: урезание соцвыплат и пенсионная «оптимизация».

Напомню, что ранее в марте ЕС принял план перевооружения с бюджетом в 800 млрд евро, реализация которого также предполагает заимствование странами ЕС средств на сумму до 150 млрд евро на оборону. Предполагалось, что Еврокомиссия займет эти деньги на рынках капитала, а затем даст их взаймы государствам при условии, что они закупят оружие в Европе. Кроме того, ЕК предложила странам повысить расходы на оборону на 1,5%, чтобы собрать оставшиеся 650 млрд евро на производство оружия. Теперь, для выполнения задуманного Трампом «бизнеса», ЕС, вероятно, придется пожертвовать значительной частью этих денег для Украины.

Все эти процессы разворачиваются на фоне роста внешнего долга Европы. В 2024 г. он достиг 18,6 трлн долл. Но, хотя доля ЕС в мировом ВВП неуклонно снижается, а долги растут, Евросоюз лидирует во всех мировых таблицах по щедрости систем социального обеспечения. Однако, поскольку экономические перспективы региона мрачнеют, европейцев в перспективе ждет горькое разочарование. Таким странам, как Франция, чей дефицит бюджета составит 6% в этом году и 7% в следующем будет трудно поддерживать «государство всеобщего благосостояния» (в настоящее время Париж тратит на социальные расходы свыше 30% ВВП - один из самых высоких показателей в мире. Другие страны ЕС почти не отстают). Так что, если Европа, ведомая такими экономическими стратегами как фон дер Ляйен, Мерц, Саркози, не сойдет с нынешней траектории, ее, по мнению ряда экспертов, ждет «итальянское» будущее - незавидная участь погрязшего в долгах музея под открытым небом для американских и китайских туристов.