Трамп решил наказать Индию

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Вашингтонская администрация ввела дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти, такие же меры могут принять и против других стран. Соответствующий исполнительный указ подписал президент США Дональд Трамп, который рассматривает эту меру как средство давления на Россию в контексте переговоров по украинскому кризису.

Как в нем отмечается, американский лидер "посчитал нужным и целесообразным ввести дополнительные пошлины на импорт из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из РФ". Из документа следует, что "в соответствии с применимым законодательством товары из Индии, ввозимые на таможенную территорию Соединенных Штатов, облагаются дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25%". Таким образом тариф для Индии теперь составит 50% и вступит в силу через 21 день.

Три недели до вступление нынешнего решения в силу возможно будут использованы для дальнейшего давление на Дели в политических и торгово-экономических вопросах. Однако репутационный ущерб Индии, нанесенный Трампом, очевиден уже сейчас

Согласно указу, Минторг США во взаимодействии с американским Минфином и Госдепартаментом "определит, импортирует ли какая-либо другая страна прямо или косвенно нефть из РФ". На основе этого президенту США будут даны рекомендации относительно того, следует ли ему "ввести дополнительные адвалорные пошлины в размере 25% на импорт из этой страны". Вашингтонская администрация уточнила, что все это относится не только к сырой нефти из РФ, но и к нефтепродуктам, полученным в результате ее переработки.

Как подчеркивается в документе, "если другое государство примет меры против США в ответ на эти действия", американский лидер "может дополнить этот указ, чтобы обеспечить эффективность предусмотренных им действий".

Ранее Трамп заявил, что "Индия не представляет собой хорошего торгового партнера" для США из-за установленных ею высоких таможенных пошлин. 4 августа он написал в социальной сети Truth Соц. сети, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти. До этого глава Белого дома также заявил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов.

Индия считает введение Соединенными Штатами пошлин в отношении индийских товаров в связи с приобретением Нью-Дели российской нефти и нефтепродуктов несправедливым и прискорбным шагом. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"Мы уже четко обозначили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии", - отметил он в распространенном заявлении.

"Поэтому крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах", - добавил Джайсвал. По его словам, "эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны". "Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - констатировал представитель МИД.

Столь же категорична и индийская оппозиция. Американские пошлины в отношении индийских товаров представляют собой попытку экономического шантажа. Такое мнение высказал журналистам лидер ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди. "50-процентный тариф Трампа - это экономический шантаж, попытка заставить Индию заключить несправедливое торговое соглашение", - сказал он. По словам Ганди, правительство не должно допускать игнорирования интересов Индии.

Между тем, газета The New York Times (NYT) указывает, что Трамп может разрушить отношения с Индией и заставить ее укрепить связи с Россией и Китаем. Издание напомнило, что Индия и США наряду с Австралией и Японией входят в Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), а Нью-Дели играет важную роль партнера Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным индийского исследовательского центра Global Trade Research Initiative, повышение пошлин может вдвое сократить индийский экспорт в США, превышающий $86 млрд в год. Кроме того, Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Индии, а Индия занимает 10-е место в списке торговых партнеров США по объему торговли товарами. Согласно оценке аналитика Global Trade Research Initiative Аджая Шривастава, действия США "заставят Индию пересмотреть свои стратегические позиции, углубив связи с Россией, Китаем и многими другими странами".

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что несмотря на резкие предупреждения Вашингтона, Индия не отказывается от поставок из России. Данные отслеживания судов показали, что за выходные прошла выгрузка по меньшей мере четырех танкеров примерно с 3 млн баррелей, еще 2,2 млн баррелей будут выгружены в ближайшее время. Reuters указало, что в первом полугодии Москва была крупнейшим продавцом нефти в Индию и покрывала 35% объема поставок.

Издание Economic Times со ссылкой на доклад аналитической фирмы Kpler отметило, что расходы Индии на импорт нефти могут вырасти как минимум на $9–11 млрд, если страна откажется от российского «черного золота».

Сейчас Индия импортирует около 1,8 млн баррелей российской нефти в сутки (б/с) со скидкой примерно в $5 за баррель, и в случае потери этого дисконта страна понесет многомиллиардные потери. Аналитики Kpler подчеркнули, что при большем росте мировых цен на нефть из-за сокращения поставок из РФ «затраты могут быть еще выше».

Кроме того, как считает агентство Рейтерс, «если Индия отвернётся от России, это станет ударом по её усилиям по поддержанию многополярной внешней политики». «Индия сейчас в ловушке: из-за давления Трампа Моди сократит закупки нефти у России, но он не может публично признать это, опасаясь, что его сочтут поддавшимся на шантаж Трампа», — цитирует агенство Эшли Теллис из Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне (включен в реестр нежелательных организаций России Минюста РФ).

Китай также отказался подчиниться призывам Вашингтона прекратить импорт российского «черного золота», сообщило 4 августа агентство Associated Press. В МИД КНР заявили, что страна будет продолжать обеспечивать свои энергетические потребности, исходя из национальных интересов. «Принуждение и давление ни к чему не приведут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», - подчеркнули в ведомстве.