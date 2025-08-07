Кремль: саммит Путина и Трампа согласован

Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Сейчас началась проработка саммита, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Место проведения встречи лидеров государств также согласовано, о нем объявят несколько позже.

"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - рассказал дипломат.

"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке", - добавил Ушаков.

По его словам, Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментария.

Трамп и Путин планируют встретиться по вопросу Украины уже на следующей неделе, сообщает «Вашингтон пост». Неясно, предложил ли Путин Трампу какие-либо уступки в обмен на встречу. Но это была бы значительная победа для Путина после нескольких недель словесных нападок Трампа, утверждает американская газета.