Africanews: в Эфиопии впервые вынесли смертный приговор за торговлю людьми
7 августа 2025 / 10:17
Africanews: в Эфиопии впервые вынесли смертный приговор за торговлю людьми
© REUTERS/ Tiksa Negeri/ТАСС

В Эфиопии пять человек приговорены к смертной казни за торговлю людьми. Это первый случай назначения такого жесткого наказания за такое преступление в стране, передает информационный портал Africanews.

Сообщается, что группу из пяти человек осудили в связи с операциями вдоль так называемого восточного маршрута - пути, используемого тысячами мигрантов, следующими из Африканского Рога через Красное море и Йемен в страны Персидского залива в поисках работы.

Решение последовало за недавней морской трагедией, в результате которой лодка с 154 человеками на борту, в большинстве эфиопскими мигрантами, затонула в Аденском заливе из-за неблагоприятных погодных условий. Жертвами инцидента стали не менее 68 человек, судьба десятков остается неизвестной. Africanews подчеркивает, что инцидент подтвердил смертельную опасность, которой подвергаются мигранты, доверяя свою судьбу торговцам людьми.

Органы юстиции Эфиопии считают нынешнее решение поворотным моментом в борьбе с торговлей людьми. Последний раз смертный приговор в стране был приведен в исполнение более 10 лет назад. 

