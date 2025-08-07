Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины
6 августа 2025 / 16:40
Общество
В очередях к Крымскому мосту стоят почти 3,5 тыс. автомобилей
7 августа 2025 / 10:37
В очередях к Крымскому мосту стоят почти 3,5 тыс. автомобилей
© Марина Бабанская/ ТАСС, архив

Проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи ожидают 3 450 автомобилей. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2 400 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - следует из сообщения на 10:00 мск.

В четверг движение по Крымскому мосту перекрывали дважды: с 02:08 до 07:45 мск, после чего перед Крымским мостом образовалась очередь в 2 320 транспортных средств, и с 08:22 до 09:38 мск. 

Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины
