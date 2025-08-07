В очередях к Крымскому мосту стоят почти 3,5 тыс. автомобилей

Проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи ожидают 3 450 автомобилей. Соответствующие данные приводятся в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2 400 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - следует из сообщения на 10:00 мск.

В четверг движение по Крымскому мосту перекрывали дважды: с 02:08 до 07:45 мск, после чего перед Крымским мостом образовалась очередь в 2 320 транспортных средств, и с 08:22 до 09:38 мск.