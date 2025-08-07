Цена золота впервые с 22 июля поднялась выше $3 450 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 450 за тройскую унцию впервые с 22 июля текущего года.

По состоянию на 9:28 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 0,19% и составляла $3 450,4 за тройскую унцию. К 9:43 мск цена на драгметалл ускорила рост до $3 456,2 за унцию (+0,36%), свидетельствуют данные площадки.