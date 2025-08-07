Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Экономика
Цена золота впервые с 22 июля поднялась выше $3 450 за тройскую унцию
7 августа 2025 / 10:58
Цена золота впервые с 22 июля поднялась выше $3 450 за тройскую унцию
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 450 за тройскую унцию впервые с 22 июля текущего года.

По состоянию на 9:28 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 0,19% и составляла $3 450,4 за тройскую унцию. К 9:43 мск цена на драгметалл ускорила рост до $3 456,2 за унцию (+0,36%), свидетельствуют данные площадки.

12:31
В Индии ожидают визит Путина в конце года
12:15
Россияне выиграли пять медалей во второй день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине
11:59
Скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы
11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:31
В Москве прощаются с Борисом Юханановым
11:19
Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни
10:58
Цена золота впервые с 22 июля поднялась выше $3 450 за тройскую унцию
10:37
В очередях к Крымскому мосту стоят почти 3,5 тыс. автомобилей
10:17
Africanews: в Эфиопии впервые вынесли смертный приговор за торговлю людьми
21:17
Зеленский заявил об участии европейских лидеров в его разговоре с Трампом
