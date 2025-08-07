Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 августа 2025 / 13:09
7 августа 2025 / 12:48
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Недавно появилась информация, что Украине выбрали нового президента. Речь идет о бывшем главкоме ВСУ Залужном. Причем, выборы происходили в узком кругу допущенных. Это является свидетельством тому, что нынешняя украинская власть реальной власти не имеет. В обществе растет недовольство. Недавние протесты, связанные с антикоррупционным законодательством, показали, что ситуация внутри страны очень напряженная. Помимо политических причин для протестов, есть еще масса экономических. Ситуация в экономике Украины ведет к заметному снижению уровня жизни населения. Все это происходит на фоне очевидных неуспехов ВСУ на фронтах. Людей не хватает, ТЦК свирепствуют все больше, граждане начинают все чаще оказывать ТЦК организованное сопротивление. Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.
