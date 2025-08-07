Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни

Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. В настоящее время осуществляется проработка саммита, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"По инициативе американской стороны была согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", - сказал представитель Кремля при общении с журналистами.

По его словам, сейчас во взаимодействии с американскими коллегами власти РФ приступили к конкретной проработке. "Место проведения было тоже, в принципе, согласовано и информируем об этом несколько позже", - отметил Ушаков.

Ранее Трамп выступил с утверждением, что есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине и проведения им встречи с Путиным.

Некоторое время назад газета The New York Times со ссылкой на источник информировала о том, что Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с Путиным, а вскоре после этого - трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского.