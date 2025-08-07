Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными

Рынки БРИКС могут быть самодостаточными. Государства, входящие в объединение, могут обойтись без США. Например, изучение рынка продовольствия стран БРИКС показывает, что производство полностью удовлетворяет потребительский спрос. Это означает, что нужно опираться на внутренние рынки. Нужны высокие зарплаты, формирующие новый уровень потребления. Китай этот путь уже прошел. Нужны рабочие места, привлекательные для россиян, а не для гастарбайтеров. Смогут ли США успеть навредить странам БРИКС своими санкциями и пошлинами? Если мы будем говорить о переориентации на внутренние и дружественные рынки, то ущерб от деструктивных действий Дональда Трампа будет некритическим. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» писатель и публицист Дмитрий Лекух.