Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 августа 2025 / 14:28
КОТИРОВКИ
USD
07/08
80.1914
EUR
07/08
93.0072
Новости часа
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Москва
7 августа 2025 / 14:28
Котировки
USD
07/08
80.1914
0.0000
EUR
07/08
93.0072
0.0000
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Индия / Экономика / Многополярный мир / БРИКС
Экономика
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Рынки БРИКС могут быть самодостаточными. Государства, входящие в объединение, могут обойтись без США. Например, изучение рынка продовольствия стран БРИКС показывает, что производство полностью удовлетворяет потребительский спрос. Это означает, что нужно опираться на внутренние рынки. Нужны высокие зарплаты, формирующие новый уровень потребления. Китай этот путь уже прошел. Нужны рабочие места, привлекательные для россиян, а не для гастарбайтеров. Смогут ли США успеть навредить странам БРИКС своими санкциями и пошлинами? Если мы будем говорить о переориентации на внутренние и дружественные рынки, то ущерб от деструктивных действий Дональда Трампа будет некритическим. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» писатель и публицист Дмитрий Лекух.
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
12:31
В Индии ожидают визит Путина в конце года
12:15
Россияне выиграли пять медалей во второй день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине
11:59
Скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы
11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:31
В Москве прощаются с Борисом Юханановым
11:19
Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни
10:58
Цена золота впервые с 22 июля поднялась выше $3 450 за тройскую унцию
10:37
В очередях к Крымскому мосту стоят почти 3,5 тыс. автомобилей
10:17
Africanews: в Эфиопии впервые вынесли смертный приговор за торговлю людьми
21:17
Зеленский заявил об участии европейских лидеров в его разговоре с Трампом
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения