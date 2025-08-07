В Москве прощаются с Борисом Юханановым

Началась гражданская панихида по художественному руководителю "Электротеатра "Станиславский" Борису Юхананову, сообщает ТАСС.

Прощание организовано на сцене театра. Коллеги и поклонники мастера собрались почтить его память еще до официального начала церемонии.

Позднее Юхананова похоронят на Троекуровском кладбище.

Борис Юхананов скончался во вторник на 68-м году жизни. Смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Юхананов родился в Москве 30 сентября 1957 года. Выпускник режиссерского курса под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке шекспировской "Бури" (1983) и ассистировал Анатолию Васильеву на его спектакле "Серсо" (1983-1985) по пьесе Виктора Славкина.

Создатель первой в СССР независимой театральной группы "Театр-театр" (1985). Автор фильмов: "Видеороман в 1 000 кассет. Сумасшедший принц" (1986-1993), "Неуправляемый ни для кого" (1995), "Да! Дауны..." (1997), "Назидание" (2017), "Безумный ангел Пиноккио" (2024), "Интегральное исчисление" (2024) и других.