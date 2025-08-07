Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
7 августа 2025 / 11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 7 августа отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня опускается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи в начале торгов превысил 2 800 пунктов впервые с 25 июля текущего года и торговался на уровне 2 840,18 пункта (+2,73%), индекс РТС также рос на 2,73%, до 1 115,73 пункта. Индекс Мосбиржи превышал 2 800 пунктов в ходе вечерней торговой сессии Московской биржи 6 августа 2025 года. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снизился на 8,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,0135 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 825,37 (+2,2%), индекс РТС составлял 1 109,91 пункта (+2,2%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил снижение и составлял 11,0175 рубля (-7,65 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

