Скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све скончался на 75-м году жизни. Об этом информировало агентство Xinhua, ссылаясь на Совет национальной обороны и безопасности страны.

Сообщается, что политик умер утром 7 августа. До этого он находился в отпуске по состоянию здоровья.

С 2016 года Мьин Све занимал пост вице-президента. После военного переворота 1 февраля 2021 года он был назначен и. о. президента вместо Вин Мьина, которого сместили с должности пришедшие к власти военные.