Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Общество
Скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы
7 августа 2025 / 11:59
© The Military True News Information Team via AP/ТАСС
Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све скончался на 75-м году жизни. Об этом информировало агентство Xinhua, ссылаясь на Совет национальной обороны и безопасности страны.
Сообщается, что политик умер утром 7 августа. До этого он находился в отпуске по состоянию здоровья.
С 2016 года Мьин Све занимал пост вице-президента. После военного переворота 1 февраля 2021 года он был назначен и. о. президента вместо Вин Мьина, которого сместили с должности пришедшие к власти военные.
Актуально