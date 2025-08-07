Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 августа 2025 / 14:29
КОТИРОВКИ
USD
07/08
80.1914
EUR
07/08
93.0072
Новости часа
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Москва
7 августа 2025 / 14:29
Котировки
USD
07/08
80.1914
0.0000
EUR
07/08
93.0072
0.0000
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Спорт / Спортивный курьер / Олимпийское движение
Спорт
Россияне выиграли пять медалей во второй день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине
7 августа 2025 / 12:15
Россияне выиграли пять медалей во второй день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине
© Николай Кочетков/ ТАСС

Российские спортсмены выиграли пять медалей во второй соревновательный день Кубка мира по зимнему плаванию, который проходит в аргентинском городе Эль-Калафате.

Золото на дистанции 50 м брассом завоевали Павел Алферов, Федор Трухин и Вячеслав Тихонов. Серебро взяла Елена Куликова. Бронзовую награду выиграл Андрей Замыслов. Из-за погодных условий (сильный ветер, шторм) проведены соревнования лишь на одну дистанцию (50 м брассом), а все последующие дистанции были перенесены на другие дни или отменены.

В первый день соревнований спортсмены из России завоевали 15 медалей - десять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые.

Состязания проходят в водах ледника Перито-Морено на территории национального парка. Это единственное место, в котором соревнования проходят не в зимнем бассейне, а на открытой воде, в связи с чем мировые рекорды не фиксируются.

Кубок мира по зимнему плаванию в Аргентине, где в настоящее время календарная зима, завершится 10 августа. В составе россиян, выступающих под национальным флагом, прибыли семь спортсменов. 

Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
12:31
В Индии ожидают визит Путина в конце года
12:15
Россияне выиграли пять медалей во второй день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине
11:59
Скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы
11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:31
В Москве прощаются с Борисом Юханановым
11:19
Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни
10:58
Цена золота впервые с 22 июля поднялась выше $3 450 за тройскую унцию
10:37
В очередях к Крымскому мосту стоят почти 3,5 тыс. автомобилей
10:17
Africanews: в Эфиопии впервые вынесли смертный приговор за торговлю людьми
21:17
Зеленский заявил об участии европейских лидеров в его разговоре с Трампом
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения