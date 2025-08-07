Россияне выиграли пять медалей во второй день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине

Российские спортсмены выиграли пять медалей во второй соревновательный день Кубка мира по зимнему плаванию, который проходит в аргентинском городе Эль-Калафате.

Золото на дистанции 50 м брассом завоевали Павел Алферов, Федор Трухин и Вячеслав Тихонов. Серебро взяла Елена Куликова. Бронзовую награду выиграл Андрей Замыслов. Из-за погодных условий (сильный ветер, шторм) проведены соревнования лишь на одну дистанцию (50 м брассом), а все последующие дистанции были перенесены на другие дни или отменены.

В первый день соревнований спортсмены из России завоевали 15 медалей - десять золотых, одна серебряная и четыре бронзовые.

Состязания проходят в водах ледника Перито-Морено на территории национального парка. Это единственное место, в котором соревнования проходят не в зимнем бассейне, а на открытой воде, в связи с чем мировые рекорды не фиксируются.

Кубок мира по зимнему плаванию в Аргентине, где в настоящее время календарная зима, завершится 10 августа. В составе россиян, выступающих под национальным флагом, прибыли семь спортсменов.