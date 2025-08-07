Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 августа 2025 / 16:00
КОТИРОВКИ
USD
07/08
80.1914
EUR
07/08
93.0072
Новости часа
Средства ПВО РФ нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow Не менее 10 человек погибли в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе
Москва
7 августа 2025 / 16:00
Котировки
USD
07/08
80.1914
0.0000
EUR
07/08
93.0072
0.0000
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
В Индии ожидают визит Путина в конце года
7 августа 2025 / 12:31
В Индии ожидают визит Путина в конце года
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Индия ждет президента РФ Владимира Путина с визитом в конце года. Об этом заявил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу.

"Мы были рады узнать о визите президента Путина в нашу страну в конце года. И очень важно, чтобы встреча на высшем уровне задавала новые направления для развития и давала существенный результат на переговорах. Поэтому я надеюсь, что эта встреча даст нам возможности для того, чтобы оценить наши позиции, чтобы подготовиться к встрече на высшем уровне", - сказал Довал.

Он также отметил, что Нью-Дели и Москва установили "очень хорошие отношения", которые в Индии очень ценят. "Это стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне, и эти встречи содействуют укреплению наших отношений", - указал советник индийского премьера.

США 6 августа применили дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с покупкой ею российской нефти и нефтепродуктов. Согласно указу американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Так, пошлины на импорт индийских товаров в США доведены до 50%.

МИД Индии охарактеризовал эти действия как несправедливые, необоснованные и неразумные, подчеркнув, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.

Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
13:58
Средства ПВО РФ нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow
13:44
Не менее 10 человек погибли в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе
13:31
Лукашенко отметил, что Белоруссию тревожит агрессивный настрой Польши и Балтии
13:14
В словарь датского языка внесли местоимения для людей неопределенного пола
12:59
Президент ОАЭ прилетел в Россию с официальным визитом
12:44
Российские ВС поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
12:31
В Индии ожидают визит Путина в конце года
12:15
Россияне выиграли пять медалей во второй день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине
11:59
Скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы
11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения