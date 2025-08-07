В Индии ожидают визит Путина в конце года

Индия ждет президента РФ Владимира Путина с визитом в конце года. Об этом заявил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу.

"Мы были рады узнать о визите президента Путина в нашу страну в конце года. И очень важно, чтобы встреча на высшем уровне задавала новые направления для развития и давала существенный результат на переговорах. Поэтому я надеюсь, что эта встреча даст нам возможности для того, чтобы оценить наши позиции, чтобы подготовиться к встрече на высшем уровне", - сказал Довал.

Он также отметил, что Нью-Дели и Москва установили "очень хорошие отношения", которые в Индии очень ценят. "Это стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне, и эти встречи содействуют укреплению наших отношений", - указал советник индийского премьера.

США 6 августа применили дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с покупкой ею российской нефти и нефтепродуктов. Согласно указу американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Так, пошлины на импорт индийских товаров в США доведены до 50%.

МИД Индии охарактеризовал эти действия как несправедливые, необоснованные и неразумные, подчеркнув, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.