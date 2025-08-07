Российские ВС поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области

Российские войска в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине за прошедшие сутки поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, пунктам управления и местам хранения беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских военных.