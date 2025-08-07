Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 августа 2025 / 16:00
КОТИРОВКИ
USD
07/08
80.1914
EUR
07/08
93.0072
Новости часа
Средства ПВО РФ нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow Не менее 10 человек погибли в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе
Москва
7 августа 2025 / 16:00
Котировки
USD
07/08
80.1914
0.0000
EUR
07/08
93.0072
0.0000
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские ВС поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
7 августа 2025 / 12:44
Российские ВС поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине за прошедшие сутки поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс, пунктам управления и местам хранения беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 133 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских военных.

Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
13:58
Средства ПВО РФ нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow
13:44
Не менее 10 человек погибли в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе
13:31
Лукашенко отметил, что Белоруссию тревожит агрессивный настрой Польши и Балтии
13:14
В словарь датского языка внесли местоимения для людей неопределенного пола
12:59
Президент ОАЭ прилетел в Россию с официальным визитом
12:44
Российские ВС поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
12:31
В Индии ожидают визит Путина в конце года
12:15
Россияне выиграли пять медалей во второй день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине
11:59
Скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы
11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения