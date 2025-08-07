Президент ОАЭ прилетел в Россию с официальным визитом

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прилетел в Россию с официальным визитом, сообщает ТАСС.

Его самолет совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. Там президента встретили первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, глава Чечни Рамзан Кадыров.

На красной дорожке высокого гостя приветствовали рота почетного караула и военно-образцовый оркестр, исполнившие гимны двух стран. Шейха Мухаммеда сопровождает представительная делегация.

Ранее в Кремле отмечали, что лидеры двух стран намерены "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке". Президент ОАЭ планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным двустороннее сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и энергетики, сообщало эмиратское информагентство WAM.

Последний раз Аль Нахайян посещал Россию в октябре 2024 года. После переговоров с Путиным в Москве шейх Мухаммед отправился в Татарстан для участия в саммите БРИКС.