В словарь датского языка внесли местоимения для людей неопределенного пола

Совет по датскому языку добавил в официальный онлайн-словарь 62 слова, появившиеся в период с 1957 по 2024 год. В числе новинок - местоимения, применяемые для указания на людей, не относящих себя к мужчинам и женщинам, пишет газета Politiken.

В глоссарии "Новые слова в датском языке" можно встретить лексемы и выражения, "соответствующие лингвистическим тенденциям, характерным для датского общества определенного времени". Там поясняется их значение и приводятся примеры употребления. В перечне теперь есть местоимения "hen", появившееся в 1957 году, и "de" (2010), которые могут использоваться для указания на людей, не причисляющих себя к определенному полу.

Среди новинок - впервые появившееся в 2006 году слово "боло" (bolo) как сокращение от "спагетти болоньезе". В словарь внесено и "эластичное вождение" (elastikk rsel) - разновидность вождения, при котором "вы едете то медленно, то быстро". Оно появилось в 2000 году.

В "Новые слова в датском языке" также попали выражения из мировой политики и спорта. Это, к примеру, "теневой флот" (skyggefl de) - "флот незарегистрированных, которые используются для обхода санкций".