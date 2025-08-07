Лукашенко отметил, что Белоруссию тревожит агрессивный настрой Польши и Балтии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что его настораживает агрессивный настрой Польши и стран Балтии в отношении республики, передает агентство БелТА.

В ходе совещания, посвященного работе Комитета государственной безопасности (КГБ), глава государства заявил, что поводом для встречи стали не только внутренние процессы в стране, но в большей степени - обостренная военно-политическая ситуация вокруг Белоруссии.

"Особую обеспокоенность вызывает откровенно враждебное поведение соседей - Польши и стран Балтии. Давление идет по всем направлениям, и особенно сильно это ощущают спецслужбы", - указал он. Лукашенко также обратил внимание, что в нынешних условиях уделяет максимальное внимание работе КГБ и силовых структур в целом.

По данным агентства, некоторое время назад председатель КГБ Иван Тертель выдвинул инициативу по совершенствованию работы ведомства. Основной доклад по теме представил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Участниками обсуждения также стали: председатель КГБ, генпрокурор Андрей Швед, спикер нижней палаты парламента Игорь Сергеенко и руководитель аппарата Совета министров Валерий Вакульчик.