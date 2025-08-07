Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 августа 2025 / 16:00
КОТИРОВКИ
USD
07/08
80.1914
EUR
07/08
93.0072
Новости часа
Средства ПВО РФ нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow Не менее 10 человек погибли в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе
Москва
7 августа 2025 / 16:00
Котировки
USD
07/08
80.1914
0.0000
EUR
07/08
93.0072
0.0000
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
Не менее 10 человек погибли в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе
7 августа 2025 / 13:44
Не менее 10 человек погибли в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе
© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

По меньшей мере 10 человек, предварительно, погибли в результате отравления изготовленным кустарным способом алкоголем, приобретенным на рынке в Сириусе. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края сообщает ТАСС.

"В ходе рассмотрения ходатайства судом следователь СК заявил, что, по предварительным данным, от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек", - сказано в сообщении.

В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала о том, что полиция в Сириусе задержала двоих жительниц Краснодарского края. Женщины продавали под видом "домашнего вина" и "чачи" на рынке "Казачий" изготовленный неизвестными кустарным способом алкоголь, который не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья. 

Суд в Сочи 7 августа избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на время предварительного следствия двум ранее задержанным женщинам. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
13:58
Средства ПВО РФ нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow
13:44
Не менее 10 человек погибли в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе
13:31
Лукашенко отметил, что Белоруссию тревожит агрессивный настрой Польши и Балтии
13:14
В словарь датского языка внесли местоимения для людей неопределенного пола
12:59
Президент ОАЭ прилетел в Россию с официальным визитом
12:44
Российские ВС поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
12:31
В Индии ожидают визит Путина в конце года
12:15
Россияне выиграли пять медалей во второй день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине
11:59
Скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы
11:47
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения