Не менее 10 человек погибли в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе

По меньшей мере 10 человек, предварительно, погибли в результате отравления изготовленным кустарным способом алкоголем, приобретенным на рынке в Сириусе. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края сообщает ТАСС.

"В ходе рассмотрения ходатайства судом следователь СК заявил, что, по предварительным данным, от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек", - сказано в сообщении.

В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала о том, что полиция в Сириусе задержала двоих жительниц Краснодарского края. Женщины продавали под видом "домашнего вина" и "чачи" на рынке "Казачий" изготовленный неизвестными кустарным способом алкоголь, который не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья.

Суд в Сочи 7 августа избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на время предварительного следствия двум ранее задержанным женщинам. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).