Средства ПВО РФ нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 8 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и 240 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 240 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 75 210 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 478 танков и других боевых бронемашин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 245 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 238 единиц специальной военной автомобильной техники.