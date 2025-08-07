Путин заявил, что Россия придает особое значение отношениям с ОАЭ

ОАЭ - дружественная России страна, и отношениям с ней Москва придает особое значение. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Я очень рад видеть вас снова в столице России. Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, это дружественная для нас страна", - отметил он.

Москву и Абу-Даби связывают традиционно теплые и дружеские отношения. Лидеры государств за последние три месяца созванивались не менее четырех раз. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян часто посещает РФ, его предыдущий официальный визит состоялся в октябре 2024 года, чему предшествовала неформальная дружеская встреча в подмосковной резиденции главы российского государства Ново-Огареве.

Нынешний визит также официальный. При этом в знак уважения к гостю церемония встречи прошла по протоколу высшего по дипломатическому уровню государственного визита - в Георгиевском зале на красной ковровой дорожке.