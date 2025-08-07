Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Безопасность
7 августа 2025 / 14:32
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 335 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Так, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 210 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 240, "Юг" - до 165, "Центр" - свыше 420, на направлении "Восток" - более 240 и "Днепр" - свыше 60 военнослужащих соответственно, указали в МО РФ.
