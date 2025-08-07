Президент Азербайджана прилетел с рабочим визитом в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл c рабочим визитом в США, передает государственное информагентство АзерТАдж.

Сообщается, что борт Алиева совершил посадку на военной авиабазе Эндрюс, где его встречали официальные лица.

Планируется, что азербайджанский лидер встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом США Дональдом Трампом.

Некоторое время назад газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме информировала о том, что Трамп проведет 8 августа, встречу с лидером Азербайджана и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По данным издания, азербайджанский и армянский руководители могут объявить о заключении мирного соглашения.