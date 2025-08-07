В результате ДТП в Турции пострадали шестеро граждан РФ

Шесть граждан РФ пострадали 7 августа в результате ДТП в провинции Караман в центральной части Турции. Пострадавшие доставлены в местный госпиталь, информировало посольство РФ в Анкаре.

"В четверг в 07:58 по местному времени (совпадает с мск) в г. Караман произошло ДТП, в котором пострадали шесть россиян. Все пострадавшие находятся в госпитале г. Караман, им оказывается медицинская помощь. Посольство находится на связи с госпиталем и полицией г. Караман", - следует из сообщения.

Ранее о ДТП в Карамане сообщило агентство IHA. По его информации, авария произошла на перекрестке у автовокзала. Столкнулись автомобиль с французскими номерами и арендованный в Анталье микроавтобус, которым управлял гражданин РФ. Всего пострадали восемь человек. После столкновения микроавтобус врезался в дорожные знаки и перевернулся. Состояние одного из россиян оценивается как тяжелое.