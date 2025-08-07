Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Объединенные Арабские Эмираты являются подходящим местом для проведения саммита Россия - США. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с лидером ОАЭ.

"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать подобное мероприятие. Один из друзей - это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - сказал глава государства в беседе с журналистами.

Путин ранее в четверг провел переговоры с президентом ОАЭ. В момент краткого интервью он проводил своему гостю экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу.

Некоторое время назад помощник президента РФ Юрий Ушаков информировал о том, что в ближайшие дни - вероятно, на следующей неделе, - планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.