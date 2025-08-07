На Солнце зафиксирована вторая за день сильная вспышка

На Солнце в четверг произошла вторая за день вспышка предпоследнего класса мощности (М). Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") передает ТАСС.

Согласно сообщению, "7 августа в 14:31 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N03W32) зарегистрирована вспышка M3.9 продолжительностью 68 минут". Вместе с тем в четверг утром зафиксирована вспышка М2.2.

Всего с начала месяца произошло восемь вспышек такой мощности, при этом почти все вспышки зафиксированы в одной группе пятен.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.