Путин отметил заинтересованность в его встрече с Трампом с обеих сторон

Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованность в его встрече с американским лидером Дональдом Трампом была проявлена и с его стороны, и со стороны США.

"Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, не имеет значения", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, кто выступил в качестве инициатора саммита.

Глава вашингтонской администрации заявил о желании провести встречу с Путиным на следующий день после своей инаугурации в январе текущего года в ходе подписания указов в Белом доме. После этого Трамп в течение полугода не раз вновь заявлял о своем намерении провести саммит.

Сам Путин во время визита в Минск в июне текущего года назвал свою встречу с Трампом "вполне возможной". Он также отметил, что "всегда открыт к контактам, к встречам".