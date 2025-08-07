Дефицит бюджета России с начала года составил порядка 4,88 трлн рублей

В России дефицит федерального бюджета по итогам января - июля текущего года, предварительно, составил 4,88 трлн рублей, это на 3,78 трлн рублей ниже, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина

Вместе с тем доходы бюджета за отчетный период составили 20,315 трлн рублей (+2,8%), расходы - 25,19 трлн рублей (+20,8%).

Нынешний уровень дефицита бюджета по большей части связан с опережающим финансированием расходов в январе 2025 года, а также сокращением поступлений нефтегазовых доходов, однако не скажется на исполнении целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом, указали в министерстве.

Отмечается, что динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля после ускоренного финансирования расходов в январе этого года, связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

"Отдельные расходы 2025 года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце прошлого года. Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе с учетом увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие ее повышенной прогнозной траектории в текущем году", - пояснили в Минфине.