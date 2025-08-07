Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 августа 2025 / 19:03
КОТИРОВКИ
USD
07/08
80.1914
EUR
07/08
93.0072
Новости часа
Власти Камбоджи выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира Временного поверенного Италии вызвали в МИД России
Москва
7 августа 2025 / 19:03
Котировки
USD
07/08
80.1914
0.0000
EUR
07/08
93.0072
0.0000
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Деловой мир России / Политика и религия
Экономика
Дефицит бюджета России с начала года составил порядка 4,88 трлн рублей
7 августа 2025 / 15:58
Дефицит бюджета России с начала года составил порядка 4,88 трлн рублей
© Артем Геодакян/ ТАСС

В России дефицит федерального бюджета по итогам января - июля текущего года, предварительно, составил 4,88 трлн рублей, это на 3,78 трлн рублей ниже, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина

Вместе с тем доходы бюджета за отчетный период составили 20,315 трлн рублей (+2,8%), расходы - 25,19 трлн рублей (+20,8%).

Нынешний уровень дефицита бюджета по большей части связан с опережающим финансированием расходов в январе 2025 года, а также сокращением поступлений нефтегазовых доходов, однако не скажется на исполнении целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом, указали в министерстве.

Отмечается, что динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля после ускоренного финансирования расходов в январе этого года, связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

"Отдельные расходы 2025 года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце прошлого года. Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе с учетом увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие ее повышенной прогнозной траектории в текущем году", - пояснили в Минфине.

Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
17:31
Власти Камбоджи выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
17:15
Временного поверенного Италии вызвали в МИД России
16:58
Дмитриев заявил о попытках срыва диалога между Москвой и Вашингтоном
16:44
Моди: Индия готова заплатить высокую цену ради фермеров
16:32
Оружейник террористов из "Крокуса" намерен отправлять компенсации потерпевшим
16:14
Путин оценил возможность встречи с Зеленским
15:58
Дефицит бюджета России с начала года составил порядка 4,88 трлн рублей
15:46
Путин отметил заинтересованность в его встрече с Трампом с обеих сторон
15:29
На Солнце зафиксирована вторая за день сильная вспышка
15:16
Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения