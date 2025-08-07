Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 августа 2025 / 19:03
КОТИРОВКИ
USD
07/08
80.1914
EUR
07/08
93.0072
Новости часа
Власти Камбоджи выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира Временного поверенного Италии вызвали в МИД России
Москва
7 августа 2025 / 19:03
Котировки
USD
07/08
80.1914
0.0000
EUR
07/08
93.0072
0.0000
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Путин оценил возможность встречи с Зеленским
7 августа 2025 / 16:14
Путин оценил возможность встречи с Зеленским
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что он не против встречи с Владимиром Зеленским, однако для таких контактов необходимо готовить почву. На это российский лидер обратил внимание при общении с журналистами по итогам встречи в Кремле с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Я уже не раз говорил о том, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", - указал он.

В Кремле неоднократно отмечали, что Москва готова к встрече Путина и Зеленского, однако для этого должна быть проведена масштабная подготовительная работа. При этом на таком мероприятии без ясной повестки, прежде всего, настаивает именно Киев.

Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
17:31
Власти Камбоджи выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
17:15
Временного поверенного Италии вызвали в МИД России
16:58
Дмитриев заявил о попытках срыва диалога между Москвой и Вашингтоном
16:44
Моди: Индия готова заплатить высокую цену ради фермеров
16:32
Оружейник террористов из "Крокуса" намерен отправлять компенсации потерпевшим
16:14
Путин оценил возможность встречи с Зеленским
15:58
Дефицит бюджета России с начала года составил порядка 4,88 трлн рублей
15:46
Путин отметил заинтересованность в его встрече с Трампом с обеих сторон
15:29
На Солнце зафиксирована вторая за день сильная вспышка
15:16
Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения