Путин оценил возможность встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что он не против встречи с Владимиром Зеленским, однако для таких контактов необходимо готовить почву. На это российский лидер обратил внимание при общении с журналистами по итогам встречи в Кремле с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Я уже не раз говорил о том, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", - указал он.

В Кремле неоднократно отмечали, что Москва готова к встрече Путина и Зеленского, однако для этого должна быть проведена масштабная подготовительная работа. При этом на таком мероприятии без ясной повестки, прежде всего, настаивает именно Киев.