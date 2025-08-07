Умеджон Солиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который снабдил оружием исполнителей теракта в "Крокус сити холле", намерен перечислять деньги в качестве компенсации потерпевшим с целью смягчения ему наказания. Об этом заявила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 130 потерпевших, передает ТАСС.

"Прозвучало заявление о том, что вне зависимости от желания потерпевших ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда, глубине страданий потерпевших суммы будут посылаться по почте, а суду в последующем предъявляться квитанции с целью смягчения наказания обвиняемым. Действия по заглаживанию вреда должны быть соразмерны характеру и тяжести общественно опасных последствий, наступивших в результате преступления и частичное возмещение не является смягчающим обстоятельством", - указала адвокат.

Ранее Трунова информировала о том, что Солиев предложил возместить моральный вред 127 потерпевшим, выплатив им по 1 тыс. рублей.

Согласно материалам уголовного дела, Солиев (Мухаммад) возглавлял структурную ячейку террористической организации на территории РФ. Ему инкриминируют обеспечение участников террористической организации огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, компонентами для СВУ, взрывными устройствами, необходимыми для совершения терактов.