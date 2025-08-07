Моди: Индия готова заплатить высокую цену ради фермеров

Руководство Индии неизменно будет защищать интересы индийских фермеров, даже несмотря на высокую цену, которую придется заплатить за такую позицию. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время конференции, посвященной продовольственной безопасности.

"Индия никогда не пойдет на компромисс в отношении интересов фермеров, рыбаков и производителей молочной продукции. Для нас интересы индийских фермеров - главный приоритет. Я знаю, что нам придется за это дорого заплатить, и я готов к этому", - отметил он.

Доступ на индийский рынок сельскохозяйственной и молочной продукции - один из основных спорных вопросов на переговорах Индии и США о двустороннем торговом соглашении. Вашингтон требует широкого доступа для своих товаров, в том числе импорт говядины и молока, генетически модифицированных сельхозкультур. Однако, как заявлялось ранее, Нью-Дели не намерен поддаваться давлению Вашингтона.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита Моди в Вашингтон. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ будет подписан осенью.

Переговоры ведутся на фоне введения США высоких торговых пошлин. Накануне вашингтонская администрация применила дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею нефти из России. Наряду с ранее принятым решением Вашингтона установить 25-процентную пошлину на индийские товары тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%.