Дмитриев заявил о попытках срыва диалога между Москвой и Вашингтоном

Москва и Вашингтон ведут важный диалог по разным направлениям, но противники РФ пытаются его сорвать. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев при общении с журналистами.

"Осуществляется очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются дезинформировать администрацию США о различных фактах", - отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что этот диалог позволяет российской стороне четко доносить свою позицию. По его словам, благодаря такому диалогу можно донести до американских партнеров то, что "рост российской экономики значимо превысил фактически стагнацию, которая происходит в Британии, в экономике Евросоюза". Кроме того, Россия может рассказать, как справляется с различными формами давления на ее рынок, а также о своей готовности к созидательному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами, указал глава РФПИ.

"Мы видим, что совместные инвестиции, в том числе с инвесторами США, проекты в Арктике, редкоземельных металлах, инфраструктурные проекты могут быть взаимополезны как для России, так и для США. Мы также можем развивать совместные инвестиции в технологические компании и многие другие", - заявил он.

"Мы говорили о том, что американские компании потеряли свыше $300 млрд, уйдя с российского рынка. Мы видим большой интерес со стороны американских компаний вернуться назад", - добавил Дмитриев.