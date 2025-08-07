Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Политика / Евроведение / Геополитика
Политика
Временного поверенного Италии вызвали в МИД России
7 августа 2025 / 17:15
Временного поверенного Италии вызвали в МИД России
© Артем Геодакян/ ТАСС

В МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянских СМИ и "непропорциональной реакцией" Рима на позицию Москвы. Соответствующее заявление распространило российское внешнеполитическое ведомство.

"Во вторник, 5 августа, в МИД России был вызван временный поверенный в делах Итальянской Республики в России Дж. Скопа в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянском информационном пространстве и непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России", - указали в министерстве.

"Внимание итальянской стороны было обращено на то, что последовательная антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии, многочисленные фейки, а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов, допускающих крайне враждебные заявления в адрес России, способствуют только усугублению кризиса, переживаемого сегодня российско-итальянскими отношениями", - заявили на Смоленской площади.

Отмечается, что именно в этих непростых условиях стала возможна недавняя отмена выступления дирижера Валерия Гергиева на музыкальном фестивале "Лето по-королевски" в Казерте.

В дипведомстве также обратили внимание, что контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице России "не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы и взаимной симпатии между народами России и Италии". 

