Власти Камбоджи выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Камбоджа выдвинула президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил премьер-министр страны Хун Манет.

"Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире. Выдвижение отражает не только мою личную признательность, но и искреннюю благодарность камбоджийского народа за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом", - следует из текста послания, передает Камбоджийское агентство печати.

Отмечается, что своевременное вмешательство президента США "предотвратило потенциально разрушительный конфликт, сыграло важную роль в спасении жизней и открыло путь к восстановлению мира между двумя странами".