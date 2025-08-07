Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Общество
В Нижнем Новгороде найдено тело бывшей участницы "Дома-2"
7 августа 2025 / 17:45
© Михаил Солунин/ ТАСС
В Нижнем Новгороде было обнаружено тело бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" Полины Малининой. Об этом со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону сообщает ТАСС.
"Следователем следственного отдела по Советскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка по факту обнаружения в квартире тела 24-летней женщины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при ее осмотре видимых телесных повреждений криминального характера не выявлено. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
