В Нижнем Новгороде было обнаружено тело бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" Полины Малининой. Об этом со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону сообщает ТАСС.

"Следователем следственного отдела по Советскому району Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка по факту обнаружения в квартире тела 24-летней женщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при ее осмотре видимых телесных повреждений криминального характера не выявлено. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.