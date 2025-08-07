Лула да Силва обсудит с лидерами Китая и Индии реакцию БРИКС на тарифы США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует провести телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а позже с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения возможной единой реакции стран - участниц БРИКС на действия США. Об этом заявил специальный помощник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим.

"Переговоры между странами БРИКС важны, особенно между этими тремя, которым угрожают дополнительными санкциями за торговлю с Россией", - цитирует его местная газета Folha de S. Paulo.

Аморим также отметил, что между Бразилиа и Пекином уже достигнута принципиальная договоренность провести переговоры после разговора бразильского лидера с главой индийского кабмина. "Председатель Си Цзиньпин и президент Лула да Силва полностью готовы к диалогу", - указал он.

Вместе с тем, говоря о возможных санкциях против Бразилии за торговлю с Россией, помощник президента Бразилии ранее в беседе с CNN Brasil заявлял, что Бразилиа отвергает идею односторонних санкций и допускает их применение исключительно по решению ООН.