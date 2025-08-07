Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 августа 2025 / 20:35
КОТИРОВКИ
USD
07/08
80.1914
EUR
07/08
93.0072
Новости часа
Число автомобилей в очередях перед Крымским мостом уменьшилось до 2 тыс. Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен контролировать сектор Газа
Москва
7 августа 2025 / 20:35
Котировки
USD
07/08
80.1914
0.0000
EUR
07/08
93.0072
0.0000
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
7 августа 2025 / 13:09
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
7 августа 2025 / 12:48
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
7 августа 2025 / 11:14
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / США: после империи / Торговые войны
Экономика
Лула да Силва обсудит с лидерами Китая и Индии реакцию БРИКС на тарифы США
7 августа 2025 / 17:57
Лула да Силва обсудит с лидерами Китая и Индии реакцию БРИКС на тарифы США
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует провести телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а позже с председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения возможной единой реакции стран - участниц БРИКС на действия США. Об этом заявил специальный помощник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим.

"Переговоры между странами БРИКС важны, особенно между этими тремя, которым угрожают дополнительными санкциями за торговлю с Россией", - цитирует его местная газета Folha de S. Paulo.

Аморим также отметил, что между Бразилиа и Пекином уже достигнута принципиальная договоренность провести переговоры после разговора бразильского лидера с главой индийского кабмина. "Председатель Си Цзиньпин и президент Лула да Силва полностью готовы к диалогу", - указал он.

Вместе с тем, говоря о возможных санкциях против Бразилии за торговлю с Россией, помощник президента Бразилии ранее в беседе с CNN Brasil заявлял, что Бразилиа отвергает идею односторонних санкций и допускает их применение исключительно по решению ООН.

Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Эксперт Лекух: рынки БРИКС могут быть самодостаточными
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Политолог Ежов: Украина на пороге социального взрыва
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Кремль: саммит Путина и Трампа согласован
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
19:30
Число автомобилей в очередях перед Крымским мостом уменьшилось до 2 тыс.
19:16
Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен контролировать сектор Газа
18:59
Президент РФ принял в Кремле советника премьер-министра Индии по нацбезопасности
18:44
ЕК: Евросоюз не считает обязательствами намерения инвестировать в США $600 млрд
18:29
Захарова считает аморальным отказ Киева принимать своих военнопленных
18:15
"Шахтерский торт" из ЛНР получит статус регионального бренда
17:57
Лула да Силва обсудит с лидерами Китая и Индии реакцию БРИКС на тарифы США
17:45
В Нижнем Новгороде найдено тело бывшей участницы "Дома-2"
17:31
Власти Камбоджи выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира
17:15
Временного поверенного Италии вызвали в МИД России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения