Выпускаемый в Луганске "Шахтерский торт" может получить статус регионального бренда. Об этом сообщил председатель правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) Егор Ковальчук по итогам посещения кондитерской фабрики "Лаконд".

"Это отличный сувенир и подарок. Мы с администрацией фабрики договорились о том, что это изделие будет зарегистрировано как региональный бренд, то есть продукция, которая производится только здесь, и присуща только в конкретном случае Луганску", - отметил он в беседе с журналистами.

Ковальчук уточнил, что это поможет предприятию защитить продукцию от копирования и подделок.

Вместе с тем глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Евгений Сорокин, также посетивший фабрику, сообщил, что сразу несколько предприятий пищевой промышленности прорабатывают возможность такой регистрации своей продукции. "В целом сегодня мы ведем работу с четырьмя нашими основными производителями, работающими в сфере молокопереработки, производства круп и мукомольной промышленности, а также производства мясной продукции, которые уже формируют заявки для создания своих брендов", - указал он.