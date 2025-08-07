Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
7 августа 2025 / 20:36
Число автомобилей в очередях перед Крымским мостом уменьшилось до 2 тыс. Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен контролировать сектор Газа
7 августа 2025 / 13:09
7 августа 2025 / 12:48
7 августа 2025 / 11:14
Политика
Захарова считает аморальным отказ Киева принимать своих военнопленных
7 августа 2025 / 18:29
Захарова считает аморальным отказ Киева принимать своих военнопленных
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Отказ Киева принимать тысячу пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обмена является полной аморальностью. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

"Чудовищная история. При этом сам киевский режим до сих пор отказывается принимать 1 тыс. пленных солдат ВСУ, из-за чего тормозился второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность", - указала она.

Вместе с тем дипломат отметила, что "многие украинские военнопленные подтверждают, что с самого начала службы в ВСУ только и ждут момента сдаться в плен российским войскам, чтобы не погибнуть в окопах и блиндажах или в ходе самоубийственных вылазок на передовой под дулом трусливых командиров ВСУ".

В среду помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что Киев отказался от 1 тыс. пленных солдат ВСУ в рамках обмена с Москвой, в связи с чем второй этап обмена проходил сложно, а третий еще не начался.

