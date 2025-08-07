Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Экономика / США: после империи / Торговые войны
Экономика
ЕК: Евросоюз не считает обязательствами намерения инвестировать в США $600 млрд
7 августа 2025 / 18:44
ЕК: Евросоюз не считает обязательствами намерения инвестировать в США $600 млрд
© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET/ТАСС

Еврокомиссия не расценивает как юридически обязывающие свои обещания инвестировать в Соединенные Штаты $600 млрд, равно как и закупить американских энергоресурсов на $750 млрд, она только озвучила свои "намерения". С таким заявлением выступил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл во время брифинга в Брюсселе.

Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, что он может поднять тарифы в отношении ЕС с 15% до 35%, если Брюссель не выполнит обещания по инвестициям в американскую экономику на $600 млрд в трехлетний срок.

Джилл отметил, что "озвученные США намерения - это агрегированные цифры по возможным инвестициям в экономику США европейских компаний и их энергетическим закупкам". "Еврокомиссия не имеет и не ищет полномочий, чтобы вынудить компании сделать это, мы лишь передали наши намерения", - указал он.

Вместе с тем обещание Трампа поддерживать пошлины на европейские товары на максимальном уровне в 15% представитель ЕК назвал "четкими обязательствами", которые Брюссель получил от Вашингтона.

