Президент РФ принял в Кремле советника премьер-министра Индии по нацбезопасности
7 августа 2025 / 18:59
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Их общение прошло в представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце Кремля, сообщает ТАСС.
На встрече также присутствовали помощник главы государства Юрий Ушаков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, а также посол Индии в РФ Винай Кумар.
Путин тепло приветствовал советника премьер-министра Индии крепким рукопожатием, прежде чем начать с ним переговоры.
До этого Аджит Довал встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
