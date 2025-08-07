Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Президент РФ принял в Кремле советника премьер-министра Индии по нацбезопасности
7 августа 2025 / 18:59
Президент РФ принял в Кремле советника премьер-министра Индии по нацбезопасности
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала. Их общение прошло в представительском кабинете главы государства в Сенатском дворце Кремля, сообщает ТАСС.

На встрече также присутствовали помощник главы государства Юрий Ушаков и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, а также посол Индии в РФ Винай Кумар.

Путин тепло приветствовал советника премьер-министра Индии крепким рукопожатием, прежде чем начать с ним переговоры.

До этого Аджит Довал встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. 

Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
