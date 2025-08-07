Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен контролировать сектор Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не намерено управлять сектором Газа и хочет передать контроль над территорией арабским силам.

"Мы не желаем управлять сектором Газа. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им надлежащим образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь", - сказал политик в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, Израиль не хочет удерживать сектор, но планирует обеспечить себе "периметр безопасности". Вместе с тем глава израильского правительства подчеркнул, что реализация такого плана "невозможна при ХАМАС".