Политика
Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен контролировать сектор Газа
7 августа 2025 / 19:16
© AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool/ТАСС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не намерено управлять сектором Газа и хочет передать контроль над территорией арабским силам.
"Мы не желаем управлять сектором Газа. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им надлежащим образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь", - сказал политик в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, Израиль не хочет удерживать сектор, но планирует обеспечить себе "периметр безопасности". Вместе с тем глава израильского правительства подчеркнул, что реализация такого плана "невозможна при ХАМАС".
